Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту возобновили спустя 9 часов

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 650 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Движение по Крымскому мосту возобновили днем 30 апреля. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу и подготовке к досмотру.

Проезд по Крымскому мосту ограничили ночью 30 апреля. Движение было перекрыто 9 часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 автомобилей. Время ожидания превышает два часа.

Со стороны Керчи в очереди находится 600 машин. Время ожидания составляет около двух часов.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше