Новые форматы повышения финансовой грамотности внедрят в Приволжье

Креативные индустрии — одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Нижегородской области.

В Волго-Вятском ГУ Банка России в Нижнем Новгороде прошел круглый стол, посвященный созданию новых форматов повышения финансовой грамотности в сотрудничестве с креативными индустриями.

Участники события рассказали о реализованных проектах в сфере финграмотности и трудностях, связанных с этой тематикой. Было выдвинуто предложение об использовании нестандартных решений, в том числе доносить информацию через эмоции.

«В целом задача финансовой культуры, финансовой грамотности — улучшить жизнь каждого конкретного человека, каждой конкретной семьи», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш подчеркнула, что креативная экономика в настоящее время развивается в четыре раза быстрее, чем сырьевая. Одну из главных ролей в этом играют именно креативные индустрии — их насчитывается 16 в России. В частности, для повышения финграмотности могут использоваться кино, музыка, IT-приложения, маркетинговые концепции и креативные продукты.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, креативные индустрии — одно из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. В 2025 году Нижегородская область смогла систематизировать деятельность различных организаций благодаря статусу «Столицы финансовой культуры». Цифровая платформа «Резидент столицы финансовой культуры» объединила десятки тысяч пользователей.

«Наши инициативы включаются в федеральный каталог лучших практик и тиражируются в других регионах. Сочетание сильной креативной среды и финансовой культуры создает основу для новых проектов», — заявил губернатор.

По результатам голосования участников темами, которые эффективнее всего возможно было бы донести через креативные форматы, стали противодействие мошенничеству, личное финансовое планирование и финансовые технологии.

