В Башкирии вводят летний комендантский час

С 1 мая по 30 сентября в Башкирии будет действовать летний комендантский час для несовершеннолетних. Как сообщили в администрации Уфы, подросткам до 17 лет запрещено появляться в общественных местах без родителей или законных представителей с 23:00 до 6:00.