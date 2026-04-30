В Башкирии вводят летний комендантский час

С 1 мая по 30 сентября в Башкирии будет действовать летний комендантский час для несовершеннолетних. Как сообщили в администрации Уфы, подросткам до 17 лет запрещено появляться в общественных местах без родителей или законных представителей с 23:00 до 6:00.
Под запрет попадают улицы, площади, стадионы, детские и спортивные площадки, дворы, скверы, пляжи, места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, а также интернет-кафе.
При задержании ребенка полицейскими родителям грозит административная ответственность. На взрослых оформляют протокол и передают дело в комиссию по делам несовершеннолетних. Штраф может составить от 500 до 2000 рублей. Если подростка неоднократно застанут ночью без сопровождения взрослых, его могут поставить на профилактический учет.