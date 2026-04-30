1 мая на телебашне в Самаре включат праздничную подсветку

На самарской телебашне 1 мая включат тематическую подсветку в честь Праздника весны и труда. На главное телебашне региона можно будет увидеть весенние композиции, цветы, воздушные шары, надписи «1 мая — Праздник Весны и Труда», «С Праздником Весны и Труда!» и другие.
«Подсветка телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24.00 часов», — анонсировала пресс-служба правительства региона.
В честь Первомая праздничную подсветку таже включат на телебашнях в других городах России — Казани, Иркутске, Омске, Оренбурге, Пензе, Саратове, Сочи