Красноярские энергетики провели масштабный субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне майских праздников во всех подразделениях филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» прошла масштабная весенняя уборка.
В этом году из-за холодной и ветреной погоды общегородской субботник пришлось перенести на последний день апреля.
Вооружившись рабочим инвентарём и хорошим настроением, энергетики привели в порядок территорию вокруг административных зданий, убрали скопившийся мусор около городских подстанций, очистили газоны от прошлогодней травы и опавшей листвы, побелили деревья и покрасили бордюры.
«Стараюсь всегда принимать участие в субботниках, потому что это не только полезное дело, но и возможность сделать мир вокруг чище и лучше. К тому же работа на свежем воздухе полезна для здоровья, поднимаетнастроение и заряжает энергией», — поделилась эмоциями инженер общехозяйственного участка филиала «Красноярскэнерго» Валерия Саркисян.
«Мне нравятся субботники, потому что так мы заботимся о своём городе, и после такой уборки сразу виден результат совместного труда. А еще это всегда возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке», — рассказал начальник строительно-монтажного управления производственного отделения «Красноярские электрические сети» Александр Авраменко.
Всего после сегодняшней уборки с территорий, прилегающих к подстанциям Красноярска, было вывезено более 85 кубометров мусора.
Весенний субботник — не разовая акция по наведению чистоты в филиале «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». На протяжении всего года сотрудники следят за состоянием участков около энергобъектов, посколькуэто является одним из основных условий соблюдения безопасности и бесперебойного электроснабжения жителей.