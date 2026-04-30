В Красноярске магазины продолжают продавать алкоголь после 21:00

Всего полицейские обследовали 107 объектов торговли. В 15 случаях зафиксирована продажа алкоголя после установленного законом времени — после 21:00. Отдельное нарушение выявили в Советском районе, там спиртное продали несовершеннолетнему. В отношении продавца собрали административный материал. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об уголовной ответственности.