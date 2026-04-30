В Красноярске магазины продолжают продавать алкоголь после 21:00

В Красноярске сотрудники полиции подвели итоги рейда по торговым точкам, где реализуется алкогольная продукция. Проверки прошли в разных районах города.
Всего полицейские обследовали 107 объектов торговли. В 15 случаях зафиксирована продажа алкоголя после установленного законом времени — после 21:00. Отдельное нарушение выявили в Советском районе, там спиртное продали несовершеннолетнему. В отношении продавца собрали административный материал. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об уголовной ответственности.
Кроме того, из незаконного оборота изъяли почти 200 литров спиртосодержащей продукции. По итогам рейда полицейские составили 25 административных материалов. Большая часть связана с нарушением правил розничной продажи алкоголя, также зафиксированы случаи незаконной торговли и продажа несовершеннолетнему.
Нарушителям грозят штрафы. В полиции отмечают, что проверки торговых точек будут продолжены.
Напомним, с 1 марта 2026 года в Красноярском крае действуют новые ограничения: в магазинах, расположенных в жилых домах, алкоголь запрещено продавать с 21:00 до 10:00.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.