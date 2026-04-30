Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 1 мая

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков на пятницу, 1 мая. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В ночные часы 1 мая по юго-востоку республики прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов.
В первый день мая будет облачная с прояснениями погоду. Ночью во многих районах Беларуси, а днем местами по востоку пройдут небольшие дожди. Температура днем окажется от +8 градусов по восточной части и до +18 градусов по западной.
Кстати, синоптики сказали о жаркой погоде до +26 градусов в большие выходные с 1 по 3 мая в Беларуси.