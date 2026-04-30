Общежитие на площади Лядова ждет капремонт за 434 миллиона рублей

В Нижнем Новгороде проведут комплексный капитальный ремонт общежития № 1 НГТУ имени Р. Е. Алексеева, расположенного на площади Лядова. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок. Стоимость восстановительных работ оценивается почти в 434 миллиона рублей, а завершить их планируется до конца 2027 года.