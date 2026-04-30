Общежитие на площади Лядова ждет капремонт за 434 миллиона рублей

Пятиэтажное здание 1954 года постройки полностью обновят к концу 2027 года: от фасадов до внутренних перегородок.

В Нижнем Новгороде проведут комплексный капитальный ремонт общежития № 1 НГТУ имени Р. Е. Алексеева, расположенного на площади Лядова. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок. Стоимость восстановительных работ оценивается почти в 434 миллиона рублей, а завершить их планируется до конца 2027 года.

Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров было построено в 1954 году. В рамках контракта подрядчик должен будет обновить фасады, отремонтировать лепнину, заменить полы, окна и внутренние перегородки, а также провести антикоррозийную обработку конструкций. Проект реконструкции уже подготовлен компанией ООО «Гарант — Строй».

Заказчиком работ выступает университет, а имя исполнителя станет известно после 20 мая. На все выполненные работы будет действовать пятилетняя гарантия. Обновление затронет как жилые помещения, так и инфраструктуру пятиэтажного кирпичного корпуса.

