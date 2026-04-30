Сегодня, 30 апреля, в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов (КМН). Эту новую праздничную дату своим указом учредил президент России Владимир Путин. В Красноярском крае реализуется госпрограмма «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМН», ее ежегодный объем финансирования превышает 1 миллиард рублей. В программе более 70 мер поддержки, охватывающих экономическую деятельность и соцсферу. Особое внимание уделяют традиционным отраслям: оленеводству, рыболовству и охотничьему промыслу. К примеру, на развитие оленеводства ежегодно выделяется 300 миллионов рублей. Отрасль демонстрирует стабильный рост: поголовье домашних северных оленей в Красноярском крае составляет порядка 130 тысяч. Комплекс мер охватывает все основные сферы жизни КМН. Каждый месяц оленеводы и промысловики получают соцвыплаты, могут возвести жилье за счет краевой казны, предусмотрены единовременные выплаты на подготовку к промысловому сезону. Им также предоставляют технику, топливо и другие ресурсы, компенсируют затраты на содержание оленей, производство и реализацию мясной и рыбной продукции.