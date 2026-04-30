В поселке Рефтинском на Среднем Урале родители выпускников сдали ЕГЭ

Акция «Сдаем вместе», которая позволила родителям выпускников на собственном опыте узнать, как устроена процедура сдачи ЕГЭ, прошла в школе № 6 поселка Рефтинского Свердловской области, сообщили в учреждении. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками акции стали восемь родителей. Они самостоятельно прошли те этапы, которые предстоят их детям в день сдачи ЕГЭ. Среди них — регистрация и проверка документов, а также выполнение экзаменационных заданий по русскому языку на специальных бланках в условиях ограниченного времени.
