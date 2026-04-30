В поселке Рефтинском на Среднем Урале родители выпускников сдали ЕГЭ

Они прошли те этапы, которые предстоят их детям в день экзамена.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Сдаем вместе», которая позволила родителям выпускников на собственном опыте узнать, как устроена процедура сдачи ЕГЭ, прошла в школе № 6 поселка Рефтинского Свердловской области, сообщили в учреждении. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Участниками акции стали восемь родителей. Они самостоятельно прошли те этапы, которые предстоят их детям в день сдачи ЕГЭ. Среди них — регистрация и проверка документов, а также выполнение экзаменационных заданий по русскому языку на специальных бланках в условиях ограниченного времени.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.