В Ростовской области с начала года выдворили 116 иностранцев

В Ростовской области за первый квартал 2026 года депортировали 116 иностранцев, находившихся в регионе нелегально. Об этом проинформировали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области за первый квартал 2026 года депортировали 116 иностранцев, находившихся в регионе нелегально. Об этом проинформировали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Среди выдворенных оказался гражданин Таджикистана, уличенный в нарушении миграционного законодательства, уточняет издание. Ему также назначили штраф в размере 3 тыс. руб.

В 2026 году в регионе ввели запреты на трудоустройство приезжих на определенный период. Иностранцам до конца года нельзя работать в фитнес-центрах и на производствах, связанных с драгоценными металлами. Ограничения также затронули сферы торговли, курьерских доставок и транспорта.