Защита Бориса Юнанова обжалует решение о национализации донского ипподрома

Холдинг из Краснодарского края намерен оспорить национализацию недвижимого имущества Ростовского ипподрома. В компании подчёркивают, что сделка по приобретению двух ООО, владеющих спорным земельным участком, была проведена после тщательной юридической экспертизы.
По заявлению представителей организации, проверка не выявила каких‑либо рисков. К моменту заключения сделки ипподром находился в частной собственности около 23 лет — с 2001 года, и никто не предполагал, что переход объекта в частные руки мог быть осуществлён с нарушениями.
Компания также сообщила, что планировала принять участие в реновации объекта: в её планах было строительство нового ипподрома с улучшенной инфраструктурой для испытания скаковых лошадей.
В организации добавили, что, хотя судебный акт подлежит немедленному исполнению и будет добросовестно исполнен, холдинг продолжит добиваться справедливого решения в судах высшей инстанции.