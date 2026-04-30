Ждём снега! Прогноз погоды в Хабаровском крае на майские праздники-2026

С 4 по 8 мая погода продолжит капризничать: 4 мая до +14, 5 мая до +16, 6 мая около +12, 7 мая промозглый дождь с ветром до 8 метров в секунду и всего +8, 8 мая до +13 без гарантии сухого дня. Зато 9 мая обещает самый теплый день всего периода — до +20 днем и +2 ночью, хотя и здесь возможен дождь. Десятого мая мягкие +16 днем и +10 ночью, преимущественно облачно и почти без осадков, а 11 мая сохранится +16 днем и +5 ночью, но усилится ветер до 7 метров в секунду.