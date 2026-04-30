Ждём снега! Прогноз погоды в Хабаровском крае на майские праздники-2026

Майские праздники в Хабаровском крае пройдут в лучших дальневосточных традициях: юг уже вовсю дышит летом, центр мечется между солнцем и дождями, а север и побережье еще только прицениваются к весне. Первая половина длинных выходных порадует комфортом, но уже ближе к 9−10 мая в ряде районов зарядят дожди и поднимется ветер.
Полный прогноз погоды на майские праздники 2026 года публикует hab.aif.ru.
Хабаровск.
Краевая столица откроет майские почти идеальной погодой: 1 мая малооблачно, без осадков, до +16 днем и около +7 ночью. Уже 2 мая город накроет сильный дождь, а температура сползет до +11 днем и +2 ночью — зонт лучше приготовить заранее. 3 мая погода выправится: облачно, но сухо, днем около +12, ночью +2.
С 4 по 8 мая начнется настоящий разогрев. Четвертого мая до +16 и без осадков, пятого — до +19 и тоже сухо. Шестого, седьмого и восьмого мая температура удержится в пределах +16…+19, но пойдут дожди. Праздничные дни 9−11 мая останутся теплыми и влажными: в День Победы до +17 днем и +8 ночью, 10 и 11 мая примерно так же, и все три дня возможны осадки.
Первая половина выходных для прогулок откровенно удобнее, но и на День Победы краевая столица без тепла не останется — просто нужно держать зонт под рукой.
Бикин.
На самом юге края май стартует почти по-летнему. 1 мая днем около +16, ночью от +5 до +9 — градусник уже не напоминает о зиме. 2 мая станет немного влажнее: дождь, до +15 днем и +8 ночью. К 8−9 мая в Бикине сохранится мягкая погода около +15, но из-за влажности и ветра ощущаться она будет прохладнее, чем на термометре.
Вяземский.
Вяземский начнет праздники с уверенного плюса: 1 мая сухо, до +16 днем и +8 ночью. 2 мая температура упадет до +11, зарядит дождь, но 3 мая небо успокоится и потеплеет до +12. А дальше — рывок к почти летним значениям. Пятого мая обещают до +20, а с 8 по 10 мая столбик будет держаться в районе +19…+20, но с дождями разной интенсивности. Для дачных вылазок — отличный вариант, однако дождевик и непромокаемая обувь лишними не будут.
Комсомольск-на-Амуре.
Город Юности начнет майские каникулы с сырой и прохладной погоды. 1 мая дождь, около +12 днем и +4 ночью. 2 мая станет суше, но холоднее — до +8 днем и +1 ночью. 3 мая снова осадки при +12 днем и около −1 ночью.
С 4 по 8 мая погода продолжит капризничать: 4 мая до +14, 5 мая до +16, 6 мая около +12, 7 мая промозглый дождь с ветром до 8 метров в секунду и всего +8, 8 мая до +13 без гарантии сухого дня. Зато 9 мая обещает самый теплый день всего периода — до +20 днем и +2 ночью, хотя и здесь возможен дождь. Десятого мая мягкие +16 днем и +10 ночью, преимущественно облачно и почти без осадков, а 11 мая сохранится +16 днем и +5 ночью, но усилится ветер до 7 метров в секунду.
Ванино.
Побережье встретит майские праздники прохладой и сыростью. 1 мая днем всего около +5, ночью возможны слабые отрицательные значения и небольшие осадки. 2 мая немного выправится — до +7 днем, но облачно и с вероятностью слабого дождя. Для Ванино это классика начала мая: календарная весна уже наступила, а море и ветер продолжают держать температуру в жестких рамках.
Советская Гавань.
Совгавань встретит праздники чуть мягче соседнего Ванино, но тоже с морским холодком. 1 мая около +7 днем и до −2 ночью, облачно, но без существенных осадков. 2 мая температура подскочит до +15, но затем снова начнутся качели: 3 мая около +7 и слабый дождь, 4−6 мая до +13…+15. К 9 мая прогноз выглядит почти праздничным — до +19 днем и без осадков, а вот 10 мая может пройти слабый дождь при температуре около +10.
Николаевск-на-Амуре.
В Николаевске-на-Амуре начало майских будет откровенно северным. 1 мая днем до +3, ночью около −2, возможен слабый снег — о весеннем тепле говорить пока рано. 2 мая примерно так же, но без осадков. С 3 по 5 мая воздух постепенно прогреется до +7…+12, на 6−7 мая в прогнозе появляются дожди, а на 9 мая снова возможны осадки при температуре около +12. Куртки лучше далеко не убирать.
Охотск.
Охотск примет звание самого сурового в этой подборке. 1 и 2 мая днем всего около +2, ночью до −2, 3 мая чуть теплее — до +5, а 4−5 мая температура доползет примерно до +6. В целом май в Охотске прогнозируется прохладным, облачным и местами снежным: средняя дневная температура месяца около +8, ночью около +1, осадки возможны почти в половине дней. Для прогулок здесь понадобятся не только теплая куртка, но и обувь, рассчитанная на мокрый снег и сырость.