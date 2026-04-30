В Пермском крае действует запрет на фото и видео беспилотников

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

В регионе продолжают действовать ограничения на съёмку и публикацию материалов, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Запрет касается любых фото и видео, которые могут быть использованы для подготовки противоправных действий или показывают их последствия.

Под ограничение попадает съёмка самих дронов и моментов атак, а также фиксация мест их падения. Нельзя публиковать кадры с повреждениями зданий и техники, последствиями ударов (пожары, дым, разрушения), а также материалы с пострадавшими людьми. Кроме того, запрещены изображения, по которым можно определить тип беспилотника, расположение сил ПВО и РЭБ или принципы их работы.

Такие меры установлены указом губернатора Пермского края. Также нельзя распространять информацию о размещении военных, правоохранительных структур, объектов военной инфраструктуры, связи и охраны объектов ТЭК и ЖКХ, а также мостов и других стратегически важных сооружений.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. По краевому законодательству штрафы составляют: для граждан — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч рублей. При повторных нарушениях штраф для юридических лиц может достигать 1 миллиона рублей.

