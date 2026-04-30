В БСМП Набережных Челнов назначен новый главный врач

Трудовая биография нового главного врача тесно связана с БСМП, где он прошел путь от младшего персонала до руководителя. Карьерный трек специалиста стартовал в 2014 году с должности санитара в неврологическом отделении. В последующие годы он работал врачом-неврологом, затем занимал пост заместителя главного врача по медицинской части. С 2023 года и до января 2026-го Джумабаев возглавлял отделение ультразвуковой диагностики медучреждения.