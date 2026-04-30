В Воронеже высадили 25 деревьев в честь легенд театра

На Советской площади появилось 25 деревьев в честь легенд воронежской сцены. Аллею разбили в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Саженцы рябины гранатной 28 апреля высадили артисты театров оперы и балета, драмы, кукол, Камерного и ТЮЗа. Место выбрали неслучайно: рядом находится Воронежский концертный зал, в котором работала труппа театра драмы в период капремонта основного здания. Увековечили театральных легенд: Анатолия Абдулаева, Владимира Бугрова, Набилю Валитову, Валерия Вольховского, Ярослава Вощака, Анатолия Гладнева, Глеба Дроздова, Николая Дубинского, Анатолия Иванова, Сергея Каданцева, Юрия Кочергова, Людмилу Кравцову,