Музыканту Петру Наличу исполнилось 45 лет

В последующие годы музыкант продолжил выпускать новые работы, совмещая эстрадную и академическую традиции. В его репертуаре появились как авторские песни, так и произведения для театра и кино. В частности, Налич писал музыку для спектаклей Театра Вахтангова, РАМТа и Пермского ТЮЗа, а также выступил автором саундтрека к мелодраме Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд» (2019). Кроме того, он активно выступал с концертными программами, в которых соединял собственные композиции, романсы и оперные арии. ~Всего в дискографии Петра Налича четырнадцать студийных альбомов, последний из которых вышел в 2024 году. ~