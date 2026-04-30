Фонтан холодной воды забил у Центра физкультуры, спорта и здоровья в Петербурге

Днем 30 апреля возле Центра физкультуры, спорта и здоровья в Невском районе Петербурга забил мини-фонтан. Однако это не часть благоустройства, а коммунальная авария, в результате которой порвало трубу с холодной водой. Об этом сообщил 78.ru.
— На место происшествия у дома 37 на улице Бабушкина начали работать сотрудники «Водоканала», — уточнил телеканал.
Специалисты стараются локализовать вытекание. Воду отведут в канализацию.
К слову, сегодня в «Водоканале» сообщили также о завершении реконструкции канализационной насосной станции «Парковая» в Курортном районе. Объект производительностью 8,6 тысячи кубометров сточных вод в сутки полностью обновили. Это заметно повысит энергоэффективность станции и снизит эксплуатационные затраты на нагрузку на городские сети.