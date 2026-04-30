На Кубани обновят более 5 километров автодороги Лабинск — граница КЧР

Два участка трассы Лабинск — Мостовской — граница Карачаево‑Черкесской Республики общей протяженностью 5,1 км отремонтируют в Краснодарском крае, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Речь идет об отрезках с 22-го по 26-й километр и с 27-го по 28-й километр в Лабинском и Мостовском районах. Ранее подрядчик выполнил фрезерование старого асфальта, ликвидировал просадки и локальные разрушения. В этом году предусмотрено уложить новое дорожное покрытие, привести в порядок тротуары, установить автопавильоны и дорожные знаки. Завершить ремонт планируется в IV квартале 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.