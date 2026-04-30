Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани обновят более 5 километров автодороги Лабинск — граница КЧР

Завершить ремонт планируется в четвертом квартале 2026 года.

Два участка трассы Лабинск — Мостовской — граница Карачаево‑Черкесской Республики общей протяженностью 5,1 км отремонтируют в Краснодарском крае, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Речь идет об отрезках с 22-го по 26-й километр и с 27-го по 28-й километр в Лабинском и Мостовском районах. Ранее подрядчик выполнил фрезерование старого асфальта, ликвидировал просадки и локальные разрушения. В этом году предусмотрено уложить новое дорожное покрытие, привести в порядок тротуары, установить автопавильоны и дорожные знаки. Завершить ремонт планируется в IV квартале 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.