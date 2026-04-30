Омский минздрав объявил о дате и месте прощания с хирургом Михаилом Коробейниковым

После церемонии прощания на кладбище в Приветном состоится погребение.

Источник: Om1 Омск

Стало известно, когда и где состоится церемония прощания с хирургом Михаилом Коробейниковым. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.

Известно, что мероприятие пройдёт в пятницу, 1 мая, с 11:00 до 13:00 в Воскресенском военном соборе на улице Партизанской, 16. После этого на кладбище в Приветном состоится погребение.

Напомним, что в феврале 2026 года на отдыхе в Таиланде у врача случился инфаркт спинного мозга. Его эвакуировали спецбортом в Омск, где он прошёл лечение в Областной клинической больнице, но не смог победить болезнь.

Редакция Om1 Омск выражает соболезнования родным и коллегам Михаила Коробейникова.