Омский минздрав объявил о дате и месте прощания с хирургом Михаилом Коробейниковым

Стало известно, когда и где состоится церемония прощания с хирургом Михаилом Коробейниковым. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.
Известно, что мероприятие пройдёт в пятницу, 1 мая, с 11:00 до 13:00 в Воскресенском военном соборе на улице Партизанской, 16. После этого на кладбище в Приветном состоится погребение.
Напомним, что в феврале 2026 года на отдыхе в Таиланде у врача случился инфаркт спинного мозга. Его эвакуировали спецбортом в Омск, где он прошёл лечение в Областной клинической больнице, но не смог победить болезнь.
