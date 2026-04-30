«Билет есть, места нет»: самарский пассажир остался в аэропорту из‑за нехватки мест в самолете

Авиаперевозчик привлечен к ответственности за продажу билетов сверх вместимости самолета (овербукинг), сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Установлено, что в феврале 2026 г. авиакомпания допустила овербукинг на рейсе по маршруту Самара — Москва. В результате один из пассажиров не был допущен на борт, и ему не была оказана оплаченная услуга в установленный срок. Пассажира доставили в аэропорт назначения другим рейсом.

Роспотребнадзор по результатам проверки Куйбышевской транспортной прокуратуры привлек перевозчика к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативным требованиям. Авиакомпания оштрафована на 35 тыс. рублей.