Количество каналов в «Максе» превысило семь миллионов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона приватных зарегистрировано на национальной платформе «Макс», рассказали в пресс-службе платформы.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
«Количество публичных и приватных каналов в “Максе” превысило 7 миллионов. На конец апреля в “Максе” зарегистрировано около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона — приватных», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тысяч приватных каналов в сутки.
Кроме того, суммарная аудитория каналов достигла 300 миллионов подписчиков. Наибольшей популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда».
«Макс» запустил публичные каналы в июле 2025 года для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. Создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026 года.
А в марте авторы, чья аудитория насчитывает 10 тысяч подписчиков на платформе, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+.
«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения.