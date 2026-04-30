Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на следующий год.
Новогодние праздники будут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.
Также выходные дни будут с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В июне длинные выходные с 12 по 14 июня, в ноябре — с 4 по 7.
«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Напомним, согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник весны и труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.