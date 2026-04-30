Полимерный битум испытают на дорогах Ростова в 2026 году

В 2026 году в Ростове-на-Дону начнут применять более долговечное дорожное покрытие с модернизированным битумом. Новый асфальт способен выдерживать резкие перепады температур. Об этом на заседании правительства сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Источник: Коммерсантъ

Технологию разработали совместно с лабораторией Донского государственного технического университета. Модернизированный битум с полимерным покрытием работает в расширенном температурном диапазоне от минус 25 до плюс 45 градусов.

Кроме того, в этом году дорожные службы начали своевременно заделывать трещины на дорогах, чтобы предотвратить их превращение в ямы. В 2026 году в Ростове планируют отремонтировать 110 тыс. кв.м. дорожного покрытия. На сегодняшний день готово уже 50 тыс. кв.м.