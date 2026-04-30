Появилось расписание садово-дачных маршрутов в Самаре

Дачные перевозки стартовали в Самаре с 18 апреля, стоимость проезда осталась прежней.

Источник: НИА Самара

Паблик «ПроТранспорт63» поделился расписанием садово-дачных маршрутов для жителей Самары, пишет 63.ру.

Автобус № 126б.

Завод «Металлург»: 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00.

СДТ «Советы»: 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Автобус № 132.

Ул. Г. Димитрова: 7:40.

Автостанция «Красная Глинка»: 7:00.

ДМ «Сосновый Бор»: 18:30, 19:00.

Автобус № 144.

Дом Печати: 7:05, 7:55, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20.

Сокские дачи: 8:25, 9:10, 10:00, 10:50, 11:45, 12:40, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35.

Автобус № 145.

Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:50, 7:45, 8:25, 9:05, 9:45, 10:30, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:50, 17:30, 18:15.

Красноярские дачи: 7:15, 8:00, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30.

Автобус № 146.

Пл. Кирова: 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 14:10, 15:00, 15:50, 16:35, 17:20, 18:10, 19:00.

СДТ «Зелёная Роща»: 7:05, 7:50, 8:35, 9:15, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 15:20, 16:10, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00.

Автобус № 147.

Пл. Кирова: 6:00, 6:55, 7:50, 8:45, 9:40, 10:35, 14:00, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40.

Тургеневские дачи: 7:20, 8:15, 9:10, 10:05, 11:00, 11:55, 15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:00.

Автобус № 150.

Ул. Г. Димитрова: 6:05, 8:45, 15:50, 18:20.

Чубовские дачи: 7:20, 10:00, 17:00, 19:30.

Автобус № 153.

Ул. Г. Димитрова: 7:00, 10:20, 15:00, 18:10.

Грачёвские дачи: 8:25, 11:45, 16:25, 19:35.

Автобус № 154.

Ул. Г. Димитрова: 6:20, 8:20, 9:00, 10:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

СПТУ-50 (пос. Мехзавод): 7:00.

ПК «Исторический Вал»: 7:20, 8:00, 9:30, 10:10, 11:40, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Автобус № 156.

Дом Печати: 7:00, 7:40, 8:20, 9:05, 9:50, 10:30, 12:55, 13:40, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25.

Старосемейкинские дачи: 8:00, 8:40, 9:20, 10:05, 10:50, 11:30, 13:55, 14:40, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:10, 18:50, 19:30.

Автобус № 157.

Площадь Кирова: 6:30, 7:00, 7:30, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25.

СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи): 7:05, 7:35, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 11:35, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00.

Автобус № 157а.

Автостанция «Аврора»: 6:30, 7:56, 9:22, 10:48, 14:30, 15:56, 17:18, 18:40.

СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи): 7:58, 9:24, 10:50, 12:16, 15:58, 17:24, 18:47, 20:10.

Автобус № 159.

Хлебная площадь: 8:00, 18:00.

СДМ «Новая Деревня»: 9:00, 19:00.

Автобус № 165.

Хлебная площадь: 6:45, 7:25, 8:05, 8:40, 9:15, 9:55, 10:30, 11:05, 13:35, 14:10, 14:45, 15:25, 16:00, 16:35, 17:15, 17:50, 18:25.

Стромиловские дачи: 7:40, 8:20, 9:00, 9:35, 10:10, 10:50, 11:25, 12:00, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18:45, 19:20.

Автобус № 167.

Автостанция «Аврора»: 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:10, 15:25, 16:40, 18:00.

Стромиловские дачи: 8:05, 9:20, 10:35, 11:50, 15:15, 16:30, 17:45, 19:05.

Автобус № 168.

Пригородный автовокзал: 7:00, 10:00, 15:00, 18:00.

СДМ «Журавли»: 8:30, 11:30, 16:30, 19:30.

Автобус № 169.

Автостанция «Аврора»: 6:30, 9:00, 15:00, 17:30.

СДМ «Журавли»: 7:40, 10:10, 16:10, 19:00.

Автобус № 170.

Ул. Первомайская: 7:00.

СДМ «Старая Бинарадка»: 19:00.

Автобус № 171.

Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 16:25, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55.

СДТ «Белозёрки»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 17:00, 17:30, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00.

Автобус № 172.

Пригородный автовокзал: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00.

Октябрьские дачи: 8:00, 10:10, 17:00, 19:00.

Автобус № 173.

Автостанция «Аврора»: 7:20, 9:40, 15:30, 17:55.

СНТ «Берёзовский»: 8:30, 10:50, 16:40, 19:05.

Автобус № 174.

Автостанция «Аврора»: 7:15, 8:05, 8:55, 9:45, 11:30, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10.

Аглосские дачи: 8:05, 8:55, 9:45, 10:35, 12:20, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00.

Автобус № 175к.

Поселок Управленческий: 7:00, 17:40.

СДТ «Белозёрки»: 8:20, 19:00.

Автобус № 180.

Ул. Г. Димитрова: 7:10.

СДМ «Новая Орловка»: 17:45.

Автобус № 181.

Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:40, 7:20, 7:55, 8:30, 9:10, 9:45, 10:20, 11:00, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05.

СДТ «Водинка»: 7:00, 7:35, 8:15, 8:50, 9:25, 10:05, 10:40, 11:15, 11:55, 14:55, 15:35, 16:15, 16:45, 17:25, 18:05, 18:40, 19:20, 20:00.

Автобус № 182.

Площадь Кирова: 6:00, 7:20, 8:30, 9:50, 11:00, 14:00, 15:10, 16:20, 17:35, 18:45.

Пос. Гвардейцы: 7:15, 8:35, 9:45, 10:55, 12:05, 15:15, 16:25, 17:35, 18:40, 20:00.

Автобус № 185к.

Площадь Кирова: 8:00.

СНТ «Крестьянский»: 17:30.

Автобус № 197.

Ул. Г. Димитрова: 7:30.

СДМ «Алакаевский»: 18:00.

Автобус № 198.

Площадь Кирова: 7:00, 9:00, 18:00.

СДМ «Юбилейный»: 8:00, 17:00, 19:00.

Автобус № 199.

Хлебная площадь: 7:00, 8:10, 9:20, 10:30, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10.

СДТ «Молочное Озеро»: 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 15:05, 16:15, 17:25, 18:35, 19:45.