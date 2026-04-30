Появилось расписание садово-дачных маршрутов в Самаре

Паблик «ПроТранспорт63» поделился расписанием садово-дачных маршрутов для жителей Самары, пишет 63.ру.
Автобус № 126б.
Завод «Металлург»: 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00.
СДТ «Советы»: 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00.
Автобус № 132.
Ул. Г. Димитрова: 7:40.
Автостанция «Красная Глинка»: 7:00.
ДМ «Сосновый Бор»: 18:30, 19:00.
Автобус № 144.
Дом Печати: 7:05, 7:55, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20.
Сокские дачи: 8:25, 9:10, 10:00, 10:50, 11:45, 12:40, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35.
Автобус № 145.
Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:50, 7:45, 8:25, 9:05, 9:45, 10:30, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:50, 17:30, 18:15.
Красноярские дачи: 7:15, 8:00, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30.
Автобус № 146.
Пл. Кирова: 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 14:10, 15:00, 15:50, 16:35, 17:20, 18:10, 19:00.
СДТ «Зелёная Роща»: 7:05, 7:50, 8:35, 9:15, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 15:20, 16:10, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00.
Автобус № 147.
Пл. Кирова: 6:00, 6:55, 7:50, 8:45, 9:40, 10:35, 14:00, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40.
Тургеневские дачи: 7:20, 8:15, 9:10, 10:05, 11:00, 11:55, 15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:00.
Автобус № 150.
Ул. Г. Димитрова: 6:05, 8:45, 15:50, 18:20.
Чубовские дачи: 7:20, 10:00, 17:00, 19:30.
Автобус № 153.
Ул. Г. Димитрова: 7:00, 10:20, 15:00, 18:10.
Грачёвские дачи: 8:25, 11:45, 16:25, 19:35.
Автобус № 154.
Ул. Г. Димитрова: 6:20, 8:20, 9:00, 10:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
СПТУ-50 (пос. Мехзавод): 7:00.
ПК «Исторический Вал»: 7:20, 8:00, 9:30, 10:10, 11:40, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
Автобус № 156.
Дом Печати: 7:00, 7:40, 8:20, 9:05, 9:50, 10:30, 12:55, 13:40, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25.
Старосемейкинские дачи: 8:00, 8:40, 9:20, 10:05, 10:50, 11:30, 13:55, 14:40, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:10, 18:50, 19:30.
Автобус № 157.
Площадь Кирова: 6:30, 7:00, 7:30, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25.
СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи): 7:05, 7:35, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 11:35, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00.
Автобус № 157а.
Автостанция «Аврора»: 6:30, 7:56, 9:22, 10:48, 14:30, 15:56, 17:18, 18:40.
СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи): 7:58, 9:24, 10:50, 12:16, 15:58, 17:24, 18:47, 20:10.
Автобус № 159.
Хлебная площадь: 8:00, 18:00.
СДМ «Новая Деревня»: 9:00, 19:00.
Автобус № 165.
Хлебная площадь: 6:45, 7:25, 8:05, 8:40, 9:15, 9:55, 10:30, 11:05, 13:35, 14:10, 14:45, 15:25, 16:00, 16:35, 17:15, 17:50, 18:25.
Стромиловские дачи: 7:40, 8:20, 9:00, 9:35, 10:10, 10:50, 11:25, 12:00, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18:45, 19:20.
Автобус № 167.
Автостанция «Аврора»: 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:10, 15:25, 16:40, 18:00.
Стромиловские дачи: 8:05, 9:20, 10:35, 11:50, 15:15, 16:30, 17:45, 19:05.
Автобус № 168.
Пригородный автовокзал: 7:00, 10:00, 15:00, 18:00.
СДМ «Журавли»: 8:30, 11:30, 16:30, 19:30.
Автобус № 169.
Автостанция «Аврора»: 6:30, 9:00, 15:00, 17:30.
СДМ «Журавли»: 7:40, 10:10, 16:10, 19:00.
Автобус № 170.
Ул. Первомайская: 7:00.
СДМ «Старая Бинарадка»: 19:00.
Автобус № 171.
Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 16:25, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55.
СДТ «Белозёрки»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 17:00, 17:30, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00.
Автобус № 172.
Пригородный автовокзал: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00.
Октябрьские дачи: 8:00, 10:10, 17:00, 19:00.
Автобус № 173.
Автостанция «Аврора»: 7:20, 9:40, 15:30, 17:55.
СНТ «Берёзовский»: 8:30, 10:50, 16:40, 19:05.
Автобус № 174.
Автостанция «Аврора»: 7:15, 8:05, 8:55, 9:45, 11:30, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10.
Аглосские дачи: 8:05, 8:55, 9:45, 10:35, 12:20, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00.
Автобус № 175к.
Поселок Управленческий: 7:00, 17:40.
СДТ «Белозёрки»: 8:20, 19:00.
Автобус № 180.
Ул. Г. Димитрова: 7:10.
СДМ «Новая Орловка»: 17:45.
Автобус № 181.
Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:40, 7:20, 7:55, 8:30, 9:10, 9:45, 10:20, 11:00, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05.
СДТ «Водинка»: 7:00, 7:35, 8:15, 8:50, 9:25, 10:05, 10:40, 11:15, 11:55, 14:55, 15:35, 16:15, 16:45, 17:25, 18:05, 18:40, 19:20, 20:00.
Автобус № 182.
Площадь Кирова: 6:00, 7:20, 8:30, 9:50, 11:00, 14:00, 15:10, 16:20, 17:35, 18:45.
Пос. Гвардейцы: 7:15, 8:35, 9:45, 10:55, 12:05, 15:15, 16:25, 17:35, 18:40, 20:00.
Автобус № 185к.
Площадь Кирова: 8:00.
СНТ «Крестьянский»: 17:30.
Автобус № 197.
Ул. Г. Димитрова: 7:30.
СДМ «Алакаевский»: 18:00.
Автобус № 198.
Площадь Кирова: 7:00, 9:00, 18:00.
СДМ «Юбилейный»: 8:00, 17:00, 19:00.
Автобус № 199.
Хлебная площадь: 7:00, 8:10, 9:20, 10:30, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10.
СДТ «Молочное Озеро»: 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 15:05, 16:15, 17:25, 18:35, 19:45.