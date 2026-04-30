Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам дали советы по подготовке дачи к переезду на летний сезон

В первую очередь надо провести комплексную дезинфекцию.

Источник: Время

Нижегородцам рассказали, как подготовить загородный дом к переезду на летний сезон. Первое, что следует сделать — это провести комплексную дезинфекцию, сообщается в канале Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в месенджере МАХ.

«Зимой загородные дачи часто становятся прибежищем для грызунов. А они, в свою очередь, являются переносчиками опасных болезней», — напомнили специалисты.

Необходимо вымыть все поверхности, привести в порядок текстиль: постельное белье, шторы и скатерти лучше постирать, а подушки и одеяла — просушить на солнце. Все продукты питания, которые остались с прошлого сезона, рекомендуется перебрать.

Напомним, что в этом году майские праздники относительно короткие: два раза по три дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число.