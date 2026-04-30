Нижегородцам дали советы по подготовке дачи к переезду на летний сезон

Нижегородцам рассказали, как подготовить загородный дом к переезду на летний сезон. Первое, что следует сделать — это провести комплексную дезинфекцию, сообщается в канале Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в месенджере МАХ.
«Зимой загородные дачи часто становятся прибежищем для грызунов. А они, в свою очередь, являются переносчиками опасных болезней», — напомнили специалисты.
Необходимо вымыть все поверхности, привести в порядок текстиль: постельное белье, шторы и скатерти лучше постирать, а подушки и одеяла — просушить на солнце. Все продукты питания, которые остались с прошлого сезона, рекомендуется перебрать.
Напомним, что в этом году майские праздники относительно короткие: два раза по три дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число.