Люлин назвал заслуженных мастеров народных НХП хранителями уникальных традиций региона

«Народные художественные промыслы — это неотъемлемая часть культурного кода Нижегородской области. Мы по праву гордимся нашей хохломой, городецкой росписью, гипюром, филигранью. За каждым изделием стоит талант и труд конкретных людей — тех, кто десятилетиями хранит секреты мастерства и передает их молодому поколению. Присвоение звания “Заслуженный мастер НХП” — не просто формальность, а глубокое уважение к их подвижническому труду. Уверен, что новый статус станет для них дополнительным стимулом для творчества и наставничества», — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин. «Комитет регионального парламента по экономике постоянно взаимодействует с предприятиями отрасли. Мы анализируем законодательство, ищем пути дополнительной поддержки мастеров и отрасли в целом. Принятое решение о присвоении званий — это не только заслуженное признание личных достижений, но и сигнал обществу о важности сохранения традиционных промыслов. Наша задача — сделать так, чтобы промыслы развивались, а мастера чувствовали уважение и поддержку государства», — заявил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. «Народные художественные промыслы — это живая летопись нижегородского характера. В каждом завитке хохломской росписи, в каждом стежке золотной вышивки, в блестящем металлическом кружеве филиграни зашифрована наша идентичность, наше понимание красоты и гармонии. Пятнадцать мастеров — это пятнадцать судеб, без остатка отданных служению искусству. Это люди, которые превратили многолетний труд в высокое художественное высказывание. Они сохранили не только технологию, но и душу промысла — то самое трепетное отношение к материалу, ту искру, которую невозможно подделать машинным производством. Каждый из мастеров прошел огромный путь личного становления и стал носителем коллективной памяти, связующим звеном между ушедшими поколениями мастеров и молодежью, которая только начинает свой путь», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.