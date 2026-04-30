Люлин назвал заслуженных мастеров народных НХП хранителями уникальных традиций региона

30 апреля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление о присвоении звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области». Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что мастера НХП — хранители уникальных традиций региона.
В этом году 15 специалистов отрасли будут удостоены награды за значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, за создание изделий, имеющих высокую художественную ценность.
Среди награжденных — мастера ведущих предприятий региона: художники и столяры семеновской «Хохломской росписи», вышивальщицы, техники-технологи и мастера ажурного кружева чкаловского «Гипюра», художники-экскурсоводы и главный художник «Торгового дома “Семеновская роспись”, художники по городецкой росписи “Фабрики Городецкая роспись”, изготовитель филигранных основ казаковского предприятия художественных изделий, а также мастера из Ковернинского округа — художники росписи по дереву из “Хохломы” и “Промысла”.
Каждый из кандидатов имеет многолетний стаж работы в отрасли — от 10 до 38 лет. Многие владеют высшим производственным разрядом, являются наставниками молодежи, участниками и победителями региональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов. Их руками создаются уникальные изделия, которые прославляют нижегородскую землю далеко за пределами региона.
«Народные художественные промыслы — это неотъемлемая часть культурного кода Нижегородской области. Мы по праву гордимся нашей хохломой, городецкой росписью, гипюром, филигранью. За каждым изделием стоит талант и труд конкретных людей — тех, кто десятилетиями хранит секреты мастерства и передает их молодому поколению. Присвоение звания “Заслуженный мастер НХП” — не просто формальность, а глубокое уважение к их подвижническому труду. Уверен, что новый статус станет для них дополнительным стимулом для творчества и наставничества», — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин. «Комитет регионального парламента по экономике постоянно взаимодействует с предприятиями отрасли. Мы анализируем законодательство, ищем пути дополнительной поддержки мастеров и отрасли в целом. Принятое решение о присвоении званий — это не только заслуженное признание личных достижений, но и сигнал обществу о важности сохранения традиционных промыслов. Наша задача — сделать так, чтобы промыслы развивались, а мастера чувствовали уважение и поддержку государства», — заявил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. «Народные художественные промыслы — это живая летопись нижегородского характера. В каждом завитке хохломской росписи, в каждом стежке золотной вышивки, в блестящем металлическом кружеве филиграни зашифрована наша идентичность, наше понимание красоты и гармонии. Пятнадцать мастеров — это пятнадцать судеб, без остатка отданных служению искусству. Это люди, которые превратили многолетний труд в высокое художественное высказывание. Они сохранили не только технологию, но и душу промысла — то самое трепетное отношение к материалу, ту искру, которую невозможно подделать машинным производством. Каждый из мастеров прошел огромный путь личного становления и стал носителем коллективной памяти, связующим звеном между ушедшими поколениями мастеров и молодежью, которая только начинает свой путь», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Торжественное вручение удостоверений и нагрудных знаков «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области» состоится в ближайшее время в торжественной обстановке.
Справка.
Закон «О народных художественных промыслах Нижегородской области» действует в Нижегородской области с 2001 года. Депутаты регионального парламента регулярно вносят изменения в документ, чтобы поддерживать отрасль.
Кроме того, по инициативе Законодательного собрания в России с 2018 отмечается День народных художественных промыслов, а на региональном уровне праздник был установлен еще в 2013 году.