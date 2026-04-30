Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршруты четырех автобусов изменят в Нижнем Новгороде

Ограничения начнут действовать с 22:00 первого мая и продлятся до 6:00 второго мая.

В Нижнем Новгороде внесены изменения в трассы следования четырех автобусных маршрутов, что связано с проведением работ по демонтажу железнодорожного переезда. Данную информацию представил Центр развития транспортных систем.

Участок проезда в районе дома № 6к3 по улице Коновалова будет временно закрыт для движения. Ограничения начнут действовать с 22:00 первого мая и продлятся до 6:00 второго мая.

С учетом этих изменений, маршрут автобуса № 8 будет продлен только до остановки «Улица Коновалова». Аналогичные корректировки коснутся маршрута № 18, который будет двигаться до остановки «7 микрорайон Сормова».

Автобусы, следующие по маршруту № 57, будут использовать для движения проспект Кораблестроителей, улицы Гаугеля, Светлоярскую и Циолковского, причем это коснется обоих направлений.

Маршрут № 71 будет пролегать по проспекту Кораблестроителей, улицам Гаугеля, Светлоярской, Циолковского, а также улицам Культуры и Федосеенко, также следуя в обе стороны.

Ранее сообщалось, что автобусы массово изменят маршруты с 1 мая в Арзамасе.