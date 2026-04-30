Маршруты четырех автобусов изменят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде внесены изменения в трассы следования четырех автобусных маршрутов, что связано с проведением работ по демонтажу железнодорожного переезда. Данную информацию представил Центр развития транспортных систем.
Участок проезда в районе дома № 6к3 по улице Коновалова будет временно закрыт для движения. Ограничения начнут действовать с 22:00 первого мая и продлятся до 6:00 второго мая.
С учетом этих изменений, маршрут автобуса № 8 будет продлен только до остановки «Улица Коновалова». Аналогичные корректировки коснутся маршрута № 18, который будет двигаться до остановки «7 микрорайон Сормова».
Автобусы, следующие по маршруту № 57, будут использовать для движения проспект Кораблестроителей, улицы Гаугеля, Светлоярскую и Циолковского, причем это коснется обоих направлений.
Маршрут № 71 будет пролегать по проспекту Кораблестроителей, улицам Гаугеля, Светлоярской, Циолковского, а также улицам Культуры и Федосеенко, также следуя в обе стороны.
