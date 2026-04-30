Студенты-реставраторы выполнили очистку скульптуры «Мать и дитя»

В январе 2018 года БФУ им. Канта пообещал передать скульптуру Кауэра в Калининградский музей изобразительных искусств с условием, что музей изготовит для университета копию. При этом, как заявил глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов в 2021 году, решение о перемещении скульптуры из внутреннего дворика БФУ им. Канта на ул. Университетской необходимо решать через Минкульт РФ, и на это должны быть серьёзные основания. Если не удастся доказать, что основания для перемещения серьёзные, сделать это не удастся. Маслов также отметил, что не разделяет опасений из-за того, что «Мать и дитя» находится под открытым небом, потому что произведение Кауэра изначально было установлено на берегу Верхнего озера.