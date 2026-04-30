В этом году в Пермском крае появятся еще два кластера «Профессионалитета»

К началу будущего учебного года в Прикамье будут созданы два новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» — они откроются на базе нефтяного и радиотехнического колледжей. Эти учреждения среднего профобразования (СПО) прошли конкурсный отбор и получили гранты на создание и оснащение современных лабораторий и мастерских в размере 100 миллионов рублей.
Напомним: федеральный проект «Профессионалитет» в Пермском крае реализуется с 2022 года. Его главная задача — создать условия подготовки специалистов благодаря взаимодействию предприятий и образовательных учреждений. Студенты участвующих в проекте колледжей учатся по специальным программам, сформированным совместно с будущими работодателями, а также проходят практику на реальных производствах.
Отбор учреждений СПО, на базе которых формируют образовательные кластеры, проходит на конкурсной основе. Победители получают гранты, благодаря которым могут приобрести оборудование и программное обеспечение, учебные пособия и методические материалы, а также провести капитальный ремонт учебной и производственной инфраструктуры.
Ранее в Прикамье открыли 12 образовательно-производственных кластеров со специализацией в машиностроении, сельском хозяйстве, химической промышленности, металлургии, туризме и других отраслях. В этом году к ним прибавятся кластеры горнодобывающей отрасли и радиоэлектроники. Их индустриальными партнерами станут крупнейшие предприятия соответствующих отраслей.
По словам директора Пермского радиотехнического колледжа имени А. С. Попова Татьяны Тиуновой, благодаря «Профессионалитету» у учебного заведения появятся новые возможности. В частности, обновится материально-техническая база, будет закуплено современное оборудование, на котором студенты смогут оттачивать практические навыки. При этом уже на первом курсе ребята смогут заключить целевые договоры с предприятиями, что позволит им трудоустроиться сразу же после окончания учебы и приступить к работе, минуя период адаптации.
— В рамках соглашения с образовательным учреждением мы создаем в нем лаборатории, реализуем программы стажировок и производственных практик, проводим экскурсии, мастер-классы для старшеклассников и студентов, — рассказал представитель российского телекоммуникационного холдинга Александр Мортич. — Наши эксперты будут присутствовать на экзаменах и чемпионатах профессионального мастерства. Участие в проекте позволит нам в будущем привлечь в компанию хороших инженеров, потребность в которых ощущается уже сегодня.
Помимо базового колледжа участниками этого кластера станут еще семь образовательных учреждений в Перми, Кудымкаре, Чайковском и Лысьве. С ними будут сотрудничать шесть предприятий, работающих в ИТ-отрасли и сфере радиоэлектроники.
В горнодобывающем образовательном кластере главная роль досталась Пермскому нефтяному колледжу, в котором готовят специалистов для проведения поисково-разведочных и эксплуатационных работ в нефтегазовой промышленности. Кроме него в сеть войдут еще восемь учреждений СПО в Перми, Чайковском, Березниках, Осе, Соликамске и Чернушке. Индустриальными партнерами образовательных учреждений станут «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Нефтьсервисхолдинг Азия Дрилинг», «Пермский инженерно-технический центр Геофизика» и учебный центр «Нефтьсервисхолдинг».
Министерство образования Пермского края планирует до 2030 года расширить круг индустриальных партнеров проекта «Профессионалитет». Бизнес станет сотрудничать с 75 колледжами и техникумами.