Нижегородские депутаты поддержали перекраску такси в оранжевый цвет

Закон должен вступить в силу с 1 сентября.

Источник: Нижегородская правда

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили в первом чтении законопроект о едином цвете такси. Заседание состоялось 30 апреля.

Законопроект введении единого, оранжевого, цвета автомобилей такси в Нижегородской области был внесён в региональный парламент в середине апреля. Инициатором стало министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Авторы инициативы считают, что с единым цветом такси станет заметнее в общем потоке для пассажиров и контролирующих органов.

В Общественном совете по развитию такси ранее отмечали, что минимальная стоимость оклейки начинается от 95 тысяч рублей, а перекраска доходит до 285 тысяч рублей.

Закон должен будет вступить в силу 1 сентября, но одновременно перекрашивать автомобили такси не требуется. Это нужно будет сделать тем, кто только собирается включаться в реестр. Автомобили, которые уже состоят в реестре, будут менять цвет кузова по мере окончания срока действия лицензий.