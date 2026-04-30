Группа Pizza станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Группа Pizza была создана в 2010 году. Ее основателем и бессменным лидером является певец, автор стихов и музыки Сергей Приказчиков. С 2012 по 2022 год группа выпустила пять альбомов. Среди ее наиболее известных треков — песни «Пятница», «Оружие», «Фары», «Лифт», «Романс», «Улыбка». «Pizza — это музыка, которая умеет отвлечь от плохих новостей и действует почти как успокоительное. Их песни знают и любят миллионы слушателей», — отметили организаторы фестиваля.