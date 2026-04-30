Цифровую экосистему умного дома на Славянской расширили в Нижнем Новгороде

Многоквартирный дом на улице Славянской в Нижнем Новгороде оснастили новыми элементами управления жилым объектом. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком». Специалисты компании расширили функциональность уже существующей экосистемы, установив три домофона на калитках, одиннадцать — на входах в нежилые помещения, а также смонтировали сорок одну камеру видеонаблюдения и автоматизировали работу ворот.
Инфраструктура связи на этом объекте создавалась поэтапно: базовые цифровые решения были внедрены еще на стадии строительства в 2021 году. Как отметила директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Зорина, запас пропускной способности сети позволил легко масштабировать систему по запросу жильцов. Теперь пользователи могут через единое мобильное приложение дистанционно управлять всеми точками доступа и в режиме реального времени наблюдать за обстановкой на придомовой территории.
Платформа «Ростелеком Ключ» доступна для установки в любом многоквартирном доме региона. Для подключения умных сервисов собственникам жилья необходимо провести общее собрание и подать заявку через официальный сайт провайдера. Компания берет на себя полный цикл работ — от проектирования и подбора необходимого оборудования до финального монтажа и последующего технического обслуживания системы.
Сегодня цифровизация жилого фонда становится важным стандартом городского комфорта. Подобные решения позволяют автоматизировать учет ресурсов, повысить прозрачность работы управляющих компаний и обеспечить максимальную защиту имущества граждан. Опыт дома на Славянской показывает, что гибкость современных платформ позволяет жителям самостоятельно определять набор необходимых функций и дополнять их по мере необходимости, превращая обычный подъезд в технологичное и безопасное пространство.
