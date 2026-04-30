СК начал проверку по факту столкновения двух теплоходов на реке Дон

Проводится процессуальная проверка после столкновения теплоходов на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон в Ростовской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Установлено, что инцидент произошел вечером 28 апреля. Теплоходы столкнулись правыми бортами.
«Оба судна получили механические повреждения корпусов. Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен. Ущерб устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.
Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.