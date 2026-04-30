Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку по факту столкновения двух теплоходов на реке Дон

Проводится процессуальная проверка после столкновения теплоходов на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон в Ростовской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Источник: "Российская газета"

Установлено, что инцидент произошел вечером 28 апреля. Теплоходы столкнулись правыми бортами.

«Оба судна получили механические повреждения корпусов. Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен. Ущерб устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.