Названа дата запуска теплохода по водохранилищу в Воронеже весной 2026 года

Судно «Москва-180» будет отправляться с причала у пешеходного моста на Петровской набережной.

Источник: АиФ Воронеж

С 1 мая на Петровской набережной в Воронеже начнётся сезон речных прогулок. Об этом сообщили в официальном канале общественного пространства в мессенджере МАКС в четверг, 30 апреля.

С причала у пешеходного моста в часовое путешествие по водохранилищу будет отправляться теплоход «Москва-180». Пассажиров ждут живописные виды на исторический центр города с открытой палубы или из закрытого салона на десять мест, оборудованного комфортными сиденьями и столиками.

Теплоход будет курсировать по будням и выходным дням. В каждый из них планируется по шесть рейсов. С понедельника по пятницу отправляться с причала теплоход будет в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 20:00. В субботу и воскресенье — в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

Отметим, что с 1 по 3 мая прогулки по водохранилищу будут осуществляться по графику выходного дня.