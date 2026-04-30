Родители школьников в Калининграде написали ЕГЭ по русскому языку

Необычную акцию провели в регионе в десятый раз.

Источник: Комсомольская правда

В десятый раз в Калининградской области прошла акция, в рамках которой родители школьников написали ЕГЭ. На этот раз экзамен по русскому языку сдавали взрослые во всех муниципалитетах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Калининграде ЕГЭ писали в школе № 12, всего же в регионе было 25 пунктов проведения экзамена — в акции участвовали 60 человек.

У пап и мам появилась возможность не только проверить свои знания, но и видеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

В течение часа участники акции выполняли сокращенный вариант экзамена по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Отметим, в этом году обязательный ЕГЭ по русскому языку напишут все выпускники одиннадцатых классов, больше 4,9 тысячи человек.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше