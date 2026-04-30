В Пермском крае проверяют качество воздуха

ПЕРМЬ, 30 апр — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества атмосферного воздуха на фоне данных о прилете в четверг вражеского БПЛА на одну из промышленных площадок региона, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе поверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет.
«Ведется мониторинг качества атмосферного воздуха», — сказали в управлении, отвечая на вопрос о проведении исследований воздуха после сообщения о прилете БПЛА на промплощадку в регионе.
В ведомстве отметили, что специалисты также продолжают вести на территории жилой застройки Перми и Пермского района замеры проб воздуха на содержание загрязняющих веществ, характерных для возгорания, после начавшегося в среду пожара на промышленном объекте.