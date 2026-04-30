Станет паштетом. Эксперт Рыбакова объяснила, как нельзя мариновать мясо

Майские праздники и теплые выходные традиционно открывают сезон пикников, главным атрибутом которых неизменно остается шашлык. Споры о том, в чем лучше замачивать мясо, не утихают никогда: одни остаются верны советской классике с уксусом, другие предпочитают минералку, кефир или экзотический киви. Как разные маринады влияют на структуру мяса и здоровье желудка, объяснила ученый кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Рыбакова.
Четыре главные задачи маринада.
Обычно мы считаем, что маринад нужен исключительно для вкуса и аромата. Однако, с точки зрения пищевой химии, у него есть более важные функции. Галина Рыбакова выделяет четыре главные задачи:
Размягчение (воздействие на коллаген). Коллаген создает прочность мышечных тканей у животных. Чтобы жесткое мясо стало мягким, но не потеряло упругости, коллаген нужно правильно расщепить.
Сохранение сочности. Разрушая коллаген, кислотам важно не «перестараться», чтобы не допустить чрезмерной денатурации (свертывания) белков, иначе мясо станет сухим.
Пищевая безопасность. Маринад не дает развиться посторонней микрофлоре (микробам), пока мясо доходит до нужной кондиции в тепле.
Формирование вкуса и цвета. За это отвечают специи, сахара и эфирные масла.
Опасен ли маринад с уксусом из СССР?
Уксус, репчатый лук, соль и перец — самый популярный рецепт времен СССР. Однако любовь советских граждан к уксусу была продиктована необходимостью. Раньше в магазинах не было такого обилия молодого и нежного фермерского мяса. Жесткая свинина или говядина требовали агрессивной обработки. Кроме того, из-за других сроков и условий хранения уксус выступал надежным гарантом безопасности, убивая любые бактерии.
«Действительно, во времена СССР люди часто мариновали мясо в уксусе, да и сейчас этот способ популярен. В малых концентрациях уксусная кислота способствует лучшему усвоению мяса, а вот в больших — сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта. Поэтому он не рекомендуется при гастритах, язвах и подобных заболеваниях», — предупреждает Галина Рыбакова.
Суперспособность уксуса в том, что в малых дозах он отлично размягчает мясо и формирует тот самый «шашлычный» аромат. Но если переборщить, кислота буквально «сварит» белки еще до шампура, сделая кусок сухим. Чтобы избежать этого, концентрация уксусной кислоты в растворе не должна превышать 0,5%. А если хочется лишь запаха ностальгии, эксперт советует просто сбрызнуть слабым раствором уксуса уже готовое, горячее мясо.
Как правильно использовать киви и кефир для маринования мяса?
Сегодня существует множество альтернатив уксусу, но с ними нужно уметь работать. Галина Рыбакова отмечает: плохих маринадов нет, есть непонимание их особенностей.
Например, продукты брожения — кефир, айран или пиво — нужно использовать незадолго до жарки. Если мясо простоит в них слишком долго, есть риск стремительного развития посторонних микроорганизмов.
Отдельная история — маринование с киви.
«Оно должно быть максимально коротким из-за фермента актинидина. Он расщепляет не только коллаген, но и белки мышечной ткани. Из-за этого структура мяса быстро разрушается и становится похожей на суховатый паштет», — объясняет ученый.
Алкоголь и «шипучки» (игристые вина, газировки) работают более деликатно. Углекислый газ и спирт помогают расщеплять коллаген, делая мясо нежнее. При жарке они полностью улетучиваются, оставляя лишь приятные вкусовые ноты.
Идеальный рецепт шашлыка от ученого.
Главным «другом» хорошего шашлыка эксперт называет обычный репчатый лук. Его фитонциды убивают бактерии, ферменты размягчают волокна, а сок проникает внутрь, добавляя нежности. При жарке луковые сахара дают мясу красивый карамельный оттенок, а аскорбиновая кислота сохраняет свежий цвет. Прекрасно работает и лимон: разбавленный сок дает нужную кислотность, а цедра — тонкий аромат.
В последние годы хитом стала минеральная газированная вода.
«Такой маринад пополняет белки минералами, повышает их влагоудерживающую способность, что делает мясо сочнее. Но оно не должно буквально плавать в минералке, чтобы не стать слишком рыхлым», — отмечает Галина Рыбакова.
Для истинных мастеров мангала Галина Рыбакова вывела оптимальную и самую безопасную для желудка формулу маринования:
Гидратация: на начальном этапе добавьте к мясу минеральную воду вместе с большим количеством лука и ингредиентами с легкими кислотами (например, лимонным соком).
Специи: часть сухих пряностей добавьте сразу, а часть смешайте с небольшим количеством оливкового масла.
«Запечатывание»: после небольшой выдержки добавьте к мясу масло со специями. Масло вытянет из пряностей эфирные ароматы и «запечатает» поверхность мяса, не дав влаге испариться во время жарки. (Важно: оливковое масло переносит нагрев лучше подсолнечного, но следите, чтобы оно не капало на угли и не горело).
Так шашлык получится сочным, невероятно ароматным и совершенно безопасным для пищеварения.
Напомним, ранее эксперт Рыбакова объяснила, как не заболеть раком из-за шашлыка.