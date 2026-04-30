Станет паштетом. Эксперт Рыбакова объяснила, как нельзя мариновать мясо

Суперспособность уксуса в том, что в малых дозах он отлично размягчает мясо и формирует тот самый «шашлычный» аромат. Но если переборщить, кислота буквально «сварит» белки еще до шампура, сделая кусок сухим. Чтобы избежать этого, концентрация уксусной кислоты в растворе не должна превышать 0,5%. А если хочется лишь запаха ностальгии, эксперт советует просто сбрызнуть слабым раствором уксуса уже готовое, горячее мясо.