Уровень безработицы в Калининградской области снизился до рекордных 2%

Согласно последним данным Калининградстата, в Калининградской области зафиксирован исторический минимум безработицы — всего 2%. В 2025 году численность рабочей силы достигла 548,3 тысячи человек, из которых заняты были 537,3 тысячи, а количество безработных составило 11 тысяч человек.
За последние восемь лет рынок труда Калининградской области демонстрирует устойчивую положительную динамику: численность рабочей силы выросла с 520,3 тыс. человек в 2017 году до 548,3 тыс. в 2025-м (+5%), уровень безработицы сократился вдвое — с 5,2% в 2017 году до 2% в 2025-м. Наибольшее снижение числа безработных зафиксировано в 2025 году — с 14,2 тыс. до 11 тыс., что обеспечило рекордно низкий уровень безработицы.
По итогам февраля 2026 года наибольшая доля сотрудников сосредоточена в следующих сферах экономики Калининградской области:
обрабатывающие производства — 42668 чел. (средняя зарплата — 81311 ₽);оптовая и розничная торговля — 34048 чел. (зарплата — 62961 ₽);транспортировка и хранение — 24307 чел. (зарплата — 80527 ₽).
Высокий уровень оплаты труда отмечается в финансовой сфере (1355971 ₽), добыче полезных ископаемых (104819 ₽) и профессиональной научной деятельности (86130 ₽).
Эксперты отмечают, что текущая статистика свидетельствуют о стабильном развитии трудового потенциала Калининградской области. Дальнейшее развитие инфраструктуры и поддержка предпринимательства способны закрепить позитивные тенденции на рынке труда.