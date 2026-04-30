Уровень безработицы в Калининградской области снизился до рекордных 2%

За последние восемь лет рынок труда Калининградской области демонстрирует устойчивую положительную динамику: численность рабочей силы выросла с 520,3 тыс. человек в 2017 году до 548,3 тыс. в 2025-м (+5%), уровень безработицы сократился вдвое — с 5,2% в 2017 году до 2% в 2025-м. Наибольшее снижение числа безработных зафиксировано в 2025 году — с 14,2 тыс. до 11 тыс., что обеспечило рекордно низкий уровень безработицы.