С 1 мая вводятся весенне-летние тарифы на посещение заповедников Ленобласти

С 1 мая 2026 года в Ленинградской области вступают в силу повышенные сезонные расценки на вход в платные особо охраняемые природные территории. Стоимость для граждан РФ составит 150−200 рублей, для иностранцев — 300−400 рублей. При этом региональные власти сохранили бесплатный доступ для 26 льготных категорий, включая пенсионеров и многодетные семьи.