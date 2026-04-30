Бюджетный кредит в 1,5 млрд рублей выделили Таганрогу

Власти Таганрога полностью погасили долги города по коммерческим кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Таганрогу выделили бюджетный кредит в 1,5 млрд рублей. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

— По распоряжению правительства Ростовской области городу предоставлен бюджетный кредит в 1 553,7 млн рублей. Долговые обязательства муниципального образования по коммерческим кредитам были полностью погашены. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году, — пояснила Светлана Камбулова.

Освободившиеся средства предложили направить на решение актуальных задач, влияющих на качество жизни в Таганроге.

Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь поддержал идею о снижении долговой нагрузки в регионах. Также стало известно, что области в целом списали 1 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.

