В Глазуновском лесничестве Орловской области высадили 1,3 тыс. деревьев

Эколого-патриотическая акция «Сад памяти» прошла на территории Глазуновского лесничества Орловской области, сообщили в региональном управлении лесами. Организация таких событий способствует решению задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Сотрудники лесничества провели дополнительное озеленение на участке, где акция состоялась в прошлом году. На площади 1,1 га они укоренили 1,3 тыс. саженцев клена остролистного в память о героях Великой Отечественной войны.
«Почва влажная, не рыхлая — апрельские дожди постарались лесникам на радость. Такая земля примет сеянцы намного лучше. Теперь за новым участком будут наблюдать специалисты. Надеемся, что дожди этим летом будут лить чаще, помогут нам. А в полноценный лес этот участок превратится только через семь-восемь лет», — отметил лесничий Глазуновского лесничества Сергей Сорокин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.