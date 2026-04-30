Майские выходные в Новосибирске: куда сходить бесплатно

Праздник Весны и Труда
Первомай в этом году приобрёл особый смысл: торжества приурочены к Году единства народов России, объявленному Президентом. Основные площадки — городские парки, вход везде свободный.
Парк «Центральный» станет главной точкой притяжения. В 11:00 здесь начнётся митинг-концерт. В программе — танцы и песни народов России, интерактивные площадки для всех возрастов и мастер-классы.
Парк имени С. М. Кирова подхватит эстафету в 12:00. На главной сцене выступят артисты из Новосибирска и области, а гостей ждут конкурсы с призами и возможность сфотографироваться с ростовыми куклами.
Парк «Берёзовая роща» завершит программу дня. В 15:00 здесь пройдёт концерт «Праздник Труда и Песни».
Академгородок выберет свой формат. В 17:30 на парковке за корпусом поточных аудиторий НГУ (ул. Пирогова, 3) стартует «Маевка» — легендарному фестивалю исполняется 60 лет. Выступать будут «Борода Бабая», «Снимки», «Бесплатный автобус». Вход свободный.
Днем в кинотеатре «Победа» (ул. Ленина, 7) в 12:00 — бесплатный показ классики: фильм «Весна на Заречной улице».
А с 22:00 до 23:00 телебашня в Ленинском районе превратится в огромный световой экран. На медиафасаде развернётся динамичная композиция «Рабочий и колхозница», а также взлетающие шары, цветущая сирень и легендарные лозунги «Мир! Труд! Май!».
Жонглёры
Главное событие субботы — гала-концерт Сибирской жонглёрской конвенции. В 18:00 в Доме молодёжи Первомайского района (ул. Эйхе, 1) соберутся артисты оригинального жанра.
В программе — световое шоу, жонглирование, хореография и цирковое искусство. Вход бесплатный по билетам — их можно получить по ссылке на сайте туристско-информационного центра. Конвенция проходит при поддержке управления молодёжной политики мэрии Новосибирска.
А вечером с 22:30 до 23:00 на телебашне «расцветут» виртуальные цветы и прогремят световые салюты — и 2, и 3 мая.
День радио и открытие летнего сезона
3 мая с 12:00 до 15:00 в парке «Центральный» отметят День радио. Программа включает концерт, выставки предприятий радиопромышленности, интерактивы и мастер-классы.
Вечером во дворике на Коммунистической, 43−45 откроют летний сезон. Бесплатный концерт от The Rooks, диджеи, теннисный стол и уличный бар — старт в 18:00.
Музеи работают в праздничном режиме. Краеведческий музей (Красный проспект, 23) открыт с 11:00 до 19:00 все три дня. Художественный музей (Красный проспект, 5) — тоже с 11:00 до 20:00. В «Победе» продолжается бесплатный кинопоказ в честь 100-летия кинотеатра.
