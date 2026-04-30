Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор запретил проводить досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ

Если металлоискатель сработает на какой-то предмет, то ученика попросят его сдать — либо его не допустят до экзамена.

Перед началом ЕГЭ запрещено проводить досмотр школьников. Организаторы и сотрудники охраны не имеют права прикасаться к участникам экзамена или их вещам. Они могут только предложить добровольно сдать предметы, на которые реагирует металлоискатель, передаёт «Российская газета».

На входе организаторы вне аудитории совместно с охраной проверяют документы участников, сверяют их фамилии в списках и выявляют наличие запрещённых предметов. К таким предметам относятся:

средства связи;

фото-, аудио- и видеоаппаратура;

вычислительная техника;

справочные материалы;

письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации.

Исключение составляют «средства обучения и воспитания», разрешённые для выполнения заданий ЕГЭ по конкретным предметам.

Если у участника есть медицинские противопоказания, ему разрешается не проходить через металлоискатель.

Важно отметить, что досмотр участников экзаменов не допускается. Организаторы и охранники не могут прикасаться к участникам или их вещам, а лишь предлагают добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал металлоискателя. Этот предмет следует отнести в специальное место для хранения личных вещей участников или передать сопровождающему.

Если металлоискатель сработал, участнику сообщают об этом и отводят в сторону, чтобы не мешать остальным. Ему объясняют, какие предметы запрещены, и предупреждают, что их наличие может привести к удалению с экзамена без права пересдачи в резервный день.

Если участник отказывается сдать предмет, на который отреагировал металлоискатель, составляется акт о недопуске. Повторно допустить его к сдаче экзамена в резервный день можно только по решению председателя комиссии.

Ранее в Рособрнадзоре назвали предметы, которые можно проносить на ЕГЭ. Среди них — ручка, паспорт и вода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 12,5 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ в Нижегородской области.