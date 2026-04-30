Рособрнадзор запретил проводить досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ

Перед началом ЕГЭ запрещено проводить досмотр школьников. Организаторы и сотрудники охраны не имеют права прикасаться к участникам экзамена или их вещам. Они могут только предложить добровольно сдать предметы, на которые реагирует металлоискатель, передаёт «Российская газета».
На входе организаторы вне аудитории совместно с охраной проверяют документы участников, сверяют их фамилии в списках и выявляют наличие запрещённых предметов. К таким предметам относятся:
средства связи;
фото-, аудио- и видеоаппаратура;
вычислительная техника;
справочные материалы;
письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации.
Исключение составляют «средства обучения и воспитания», разрешённые для выполнения заданий ЕГЭ по конкретным предметам.
Если у участника есть медицинские противопоказания, ему разрешается не проходить через металлоискатель.
Важно отметить, что досмотр участников экзаменов не допускается. Организаторы и охранники не могут прикасаться к участникам или их вещам, а лишь предлагают добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал металлоискателя. Этот предмет следует отнести в специальное место для хранения личных вещей участников или передать сопровождающему.
Если металлоискатель сработал, участнику сообщают об этом и отводят в сторону, чтобы не мешать остальным. Ему объясняют, какие предметы запрещены, и предупреждают, что их наличие может привести к удалению с экзамена без права пересдачи в резервный день.
Если участник отказывается сдать предмет, на который отреагировал металлоискатель, составляется акт о недопуске. Повторно допустить его к сдаче экзамена в резервный день можно только по решению председателя комиссии.
Ранее в Рособрнадзоре назвали предметы, которые можно проносить на ЕГЭ. Среди них — ручка, паспорт и вода.
