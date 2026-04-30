Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В 2027 году предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, в 2027 году будут следующие дни отдыха:

Согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства, отметили в министерстве.

Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают религиозные праздники — Ораза байрама, Пасха, Курбан байрам, Троица.

