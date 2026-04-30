Стала известна продолжительность новогодних праздников в 2027 году

В 2027 году пять раз будут выходные по три дня.

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год, согласно которому новогодние праздники продлятся 11 дней. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен для общественного обсуждения. Об этом министерство сообщило в своем канале в «MAX».

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Таким образом, с учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года.

Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше