Стала известна продолжительность новогодних праздников в 2027 году

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год, согласно которому новогодние праздники продлятся 11 дней. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен для общественного обсуждения. Об этом министерство сообщило в своем канале в «MAX».
«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Таким образом, с учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха:
с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря 2027 года.