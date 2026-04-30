Завершился прием заявок на Премию Столля-2026

Оргкомитет Премии имени Вильгельма Столля завершил приём документов от предпринимателей Черноземья.
«Всего на участие в конкурсе поступила 151 заявка, что свидетельствует о стабильно высоком интересе делового сообщества к премии. Новая номинация “Экорешения и развитие бизнеса” вызвала живой интерес предпринимателей, что говорит о правильном выборе тематики для дополнительной номинации. Тема актуальна и интересна», — прокомментировала результаты заявочной кампании Наталия Хван, руководитель оргкомитета Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области, член Гражданского собрания «ЛИДЕР».
По итогам анализа заявок в соответствии с критериями отбора определят финалистов в четырёх номинациях: «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства», «Успешный молодежный бизнес», «Бизнес, проверенный временем», «Экорешения и развитие бизнеса».
20 мая в Общественной палате Воронежской области номинантам предстоит очная защита проектов перед жюри, в состав которого войдут ведущие бизнес-эксперты и общественные деятели. Участники представят кейсы с обоснованием их экономической эффективности, новизны и значимости для развития региона. По результатам очной защиты жюри вправе учредить дополнительные специальные номинации для самых ярких и нестандартных проектов.
Победителя пятой номинации народного признания «Креатив в квадрате» определят путём онлайн-голосования. С 13 по 23 мая на официальном сайте Премии любой желающий сможет отдать голос за предпринимателя из Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской или Курской областей.
Итоги одиннадцатой предпринимательской Премии подведут 27 мая в рамках Форума имени Вильгельма Столля (12+). Именно там назовут имена победителей этой престижной бизнес-награды. Деловое событие состоится 26−27 мая на площадке «Воронеж Марриотт Отель», регистрация на Форум будет объявлена позднее. Также будет организована традиционная дофорумная программа: бесплатные исторические экскурсии и благотворительный забег.
Первая Премия имени Вильгельма Столля была вручена в Воронеже в 2015 году. Она учреждена Гражданским собранием «ЛИДЕР» по инициативе главы региона и является знаком высокого признания заслуг предпринимателей в экономическом и социальном развитии области.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».