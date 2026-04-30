Фермер может остаться без урожая из-за одного нелегального мигранта

Овощеводу из Николаевского района приостановили деятельность в разгар сезона сельскохозяйственных работ из-за незаконного привлечения к работе иностранца.
ИП Амирасланов Ш. выращивает овощи и бахчевые, корнеплоды и клубневые культуры, грибы и трюфели. В феврале предприниматель принял на работу жителя другого государства, у которого не было патента, который дает ему право трудиться на территории России.
Нарушение миграционного законодательства зафиксировали полицейские. Они составили административный протокол и передали его в суд.
«Привлекаемый вину в совершении правонарушения признал полностью и признан виновным. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 15 суток», — сообщает пресс-служба Николаевского райсуда.
Постановление подлежит немедленному исполнению. В течение полумесяца фермер не имеет права заниматься сельскохозяйственной деятельностью и может остаться без урожая.
