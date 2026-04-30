Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермер может остаться без урожая из-за одного нелегального мигранта

Нарушение миграционного законодательства зафиксировали полицейские.

Овощеводу из Николаевского района приостановили деятельность в разгар сезона сельскохозяйственных работ из-за незаконного привлечения к работе иностранца.

ИП Амирасланов Ш. выращивает овощи и бахчевые, корнеплоды и клубневые культуры, грибы и трюфели. В феврале предприниматель принял на работу жителя другого государства, у которого не было патента, который дает ему право трудиться на территории России.

Нарушение миграционного законодательства зафиксировали полицейские. Они составили административный протокол и передали его в суд.

«Привлекаемый вину в совершении правонарушения признал полностью и признан виновным. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 15 суток», — сообщает пресс-служба Николаевского райсуда.

Постановление подлежит немедленному исполнению. В течение полумесяца фермер не имеет права заниматься сельскохозяйственной деятельностью и может остаться без урожая.

Ратее стало известно, что волгоградские аграрии в первом квартале 2026 года отправили на экспорт в семь раз больше зерна, чем за тот же период 2025 года.