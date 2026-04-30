В отдаленном поселке Волгограда модернизируют коммунальные сети

Специалисты в настоящее время разрабатывают траншеи под сети водоснабжения. На объект уже завезены необходимые материалы, оборудование и спецтехника, в том числе 8,8 км пластиковых труб различного диаметра. Изношенные старые коммуникации заменят на выполненные из современных материалов, что позволит повысить надежность системы, улучшить качество поставляемых коммунальных услуг для 4,8 тыс. жителей Волгограда.