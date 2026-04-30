Посещаемость воронежских театров за три года выросла на 41 процент

Заполняемость залов воронежских театров в 2026-м составила 90 процентов.

Источник: Комсомольская правда

Минкульт Воронежской области поделился итогами деятельности театров за последние три года. Как отметила региональный министр Мария Мазур, посещаемость выросла на 41%, количество мероприятий — на 42%, зарплата сотрудников театров поднялась на 30%, бюджет на обеспечение деятельности театров увеличился с 500 млн до 800 млн рублей в год.

— Средняя наполняемость залов стремительно растет, если в предыдущие годы этот показатель был 60%, то сейчас — 90%. И этот год, я уверена, побьет все рекорды, потому что уже сейчас заполняемость достигает около 99%, — рассказала Мария Мазур.

Региональный министр напомнила, что в 2025-м на капремонт Воронежского Дома актера выделили 10 млн рублей (отремонтировали крышу и заменили кресла в большом зрительном зале). В 2026 году в региональном бюджете запланированы средства на ремонт здания россошанского театра «РАМС» и на проведение первого этапа реставрации усадьбы Соколовых в селе Никольское, где находится старейший народный театр России.

Театральный поезд, выставка сценографов и книга-летопись.